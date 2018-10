Öl Ölpreise sinken weiter

Am Donnerstag waren die Rohölpreise wegen der schwachen Aktienmärkte zunächst ebenfalls gefallen, hatten sich im Tagesverlauf aber erholt. Am Freitagmorgen verwiesen Marktteilnehmer auf die überwiegend schwachen Börsen in Asien als Belastungsgrund. Riskantere Anlagen, zu denen Rohstoffe zählen, seien dadurch unter Druck geraten.