Öl Ölpreise stabilisieren sich über Marke von 50 US-Dollar

Zuletzt hatten Experten der Opec+ eine weitere Kürzung der Fördermenge in einem Volumen von 600.000 Barrel pro Tag empfohlen. Während Saudi-Arabien eine solche Maßnahme unterstützen dürfte, steht Russland einer weiteren Förderkürzung tendenziell ablehnend gegenüber. Am Markt wird ein schnelles Treffen der Ölminister der Opec+ noch in diesem Monat derzeit als eher unwahrscheinlich eingeschätzt.