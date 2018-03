Öl: Ölpreise stabilisieren sich

Zuvor hatte unter anderem ein neuer Rekordwert bei der Fördermenge an Rohöl in den USA die Preise belastet. Am Mittwoch hatte die US-Regierung gemeldet, dass die US-Ölproduktion in der vergangenen Woche mit 10,28 Millionen Barrel pro Tag so hoch war wie noch nie. Außerdem waren die US-Ölreserven zeitgleich um 3,0 Millionen Barrel auf 423,5 Millionen Barrel gestiegen. Ein Anstieg der US-Ölreserven kann ein Hinweis auf ein zu hohes Angebot auf dem Markt sein und belastet in der Regel die Ölpreise.