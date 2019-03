Öl Ölpreise steigen auf Viermonatshoch

14. März 2019 , aktualisiert 14. März 2019, 09:11 Uhr | Quelle: Handelsblatt Online

Angebotseinschränkungen treiben die Ölpreise weiter in die Höhe. Vor allem die gedrosselte Produktion in Saudi-Arabien und die Krise in Venezuela sind Verursacher.