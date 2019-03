Öl: Ölpreise steigen leicht

Jüngste Daten zur Entwicklung der Ölreserven in den USA konnten die Preise nur für kurze Zeit etwas belasten. Am Vortag hatte die US-Regierung einen unerwartet starken Anstieg der Lagerbestände gemeldet. In der vergangenen Woche hatten die Reserven um 7,1 Millionen Barrel auf 452,9 Millionen Barrel zugelegt.