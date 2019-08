Öl: Ölpreise steigen - US-Reserven im Fokus

Die Ölpreise sind am Mittwoch gestiegen. Meldungen über einen vergleichsweise starken Rückgang der Ölreserven in den USA haben für Auftrieb gesorgt, hieß es von Marktbeobachtern. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete am Morgen 59,91 US-Dollar. Das waren 40 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 52 Cent auf 55,45 Dollar.