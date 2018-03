Öl: Ölpreise steigen weiter

New York, LondonDie Ölpreise sind am Donnerstag weiter gestiegen. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im April kostete am Morgen 65,13 US-Dollar. Das waren 77 Cent mehr als am Mittwoch. Ein Fass der US-Sorte WTI zur Lieferung im März verteuerte sich um 93 Cent auf 61,53 Dollar.