Öl Ölpreise stoppen Talfahrt vorerst

Singapur, FrankfurtDie Ölpreise haben ihre rasante Talfahrt der vergangenen Handelstage vorerst gestoppt. Am Montag konnten sie im frühen Handel zu einer Erholung ansetzen. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete am Morgen 60,12 US-Dollar. Das waren 1,32 Dollar mehr als am Freitag. Der Preis für amerikanisches Rohöl der Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 71 Cent auf 51,13 Dollar.