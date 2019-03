Öl: Ölpreise trotz Opec-Plus-Treffen kaum verändert

Am späten Vorabend hatte der Ölminister Saudi-Arabiens, Khalid Al-Falih, erneut eine Verlängerung der Förderkürzung bis in die zweite Jahreshälfte hinein angedeutet. Bei einem Treffen von Staaten der Organisation erdölexportierender Länder (Opec) und verbündeter Staaten in Baku sagte Al-Falih, dass es nach wie vor keinen Ausgleich bei Angebot und Nachfrage auf dem Ölmarkt gebe. Daher müssten die in der sogenannten „Opec+“ zusammengefassten Staaten des Ölkartells sowie verbundene Staaten weiterhin „auf Kurs bleiben“.