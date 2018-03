Öl: Ölpreise uneinheitlich

Im weiteren Handelsverlauf dürften neue Daten zu den US-Ölreserven in den Fokus der Anleger rücken. Die Daten werden in den kommenden Tagen veröffentlicht. Zuletzt waren die amerikanischen Lagerbestände an Rohöl mehrfach in Folge gestiegen, während die US-Fördermenge einen neuen Rekordwert erreicht hatte.