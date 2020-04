Öl Ölpreisverfall geht weiter – Brent auf tiefstem Stand seit 1999

Das heißt, dass für die Abnahme von Öl Geld bezahlt wurde. Grund dafür war, dass es derzeit in den USA wegen der vielen Beschränkungen infolge der Coronakrise stark gesunkenen Nachfrage kaum noch Lager für Öl gibt und vor der Westküste viele voll geladene Tanker liegen.



Inzwischen ist der WTI-Mai-Kontrakt ausgelaufen und der Juni-Future gab am Mittwoch nach heftigen Verlusten zum Wochenauftakt weiter nach - zuletzt verlor der Kurs 59 Cent oder rund fünf Prozent auf 10,98 Dollar. Damit summieren sich die Kursverluste seit vergangenen Freitag auf rund 56 Prozent.



