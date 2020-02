Öl Opec und Partner werden voraussichtlich Ölproduktion weiter kürzen

Der Ölpreis ist in den vergangenen Wochen wohl auch in Folge der Coronavirus-Epidemie und trotz der erneuten Kürzung vom Dezember deutlich gesunken. Am Montag kostete ein Barrel (159 Liter) der Sorte Brent zeitweise weniger als 54 US-Dollar – im Vergleich zu fast 70 US-Dollar Anfang Januar.