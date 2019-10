Öl Probleme an wichtiger US-Pipeline - Ölpreise steigen leicht

Drei Tage lang waren die Preise für Öl gefallen, am Donnerstagmorgen zogen sie aber im frühen Handel leicht an. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete am Morgen 60,79 US-Dollar. Das waren 18 Cent mehr als am Mittwoch. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 11 Cent auf 55,17 Dollar.