Öl und Gold: Rohstoffhändler erwarten bestes Jahr seit 2011

Der Ertragsanstieg wurde auch von Verwerfungen am Goldmarkt angeheizt. Zwar erlitten die Banken anfänglich Marktwertverluste, als die New Yorker Futures im März kletterten und einen ungewöhnlich hohen Aufschlag gegenüber den Londoner Preisen erreichten. Aber seitdem haben sie von Arbitrage-Möglichkeiten wie der Lieferung des Edelmetalls in die USA profitiert, sagte Amrit Shahani, Analysechef bei Coalition.