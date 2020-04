Öl: US-Öl weiter unter Druck

Am US-Ölmarkt sorgt insbesondere für Verunsicherung, dass am Hauptumschlagplatz Cushing im Bundesstaat Oklahoma kaum noch Lagermöglichkeiten zur Verfügung stehen. Zugleich ist die Nachfrage wegen der Corona-Pandemie eingebrochen. Anfang vergangener Woche war der Ölpreis in den USA erstmals in seiner Geschichte ins Minus gestürzt. Vor dem Auslaufen des Mai-Kontrakts mussten Investoren bei Verkäufen Geld zuschießen, um angesichts knapper Lagermöglichkeiten kein Öl abnehmen zu müssen.