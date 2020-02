Ölfonds: Norwegens Notenbankchef warnt vor Einmischung in Ölfonds

Der Fonds wird von einem Team innerhalb der Zentralbank verwaltet. Er wurde in den 1990er Jahren eingerichtet, um dem ölreichen Land zu helfen, eine Konjunkturüberhitzung zu vermeiden, indem die Einnahmen aus fossilen Brennstoffen in Investments außerhalb der Landesgrenzen gelenkt werden. Diese Anlagen - in Aktien, Anleihen und in jüngerer Zeit in Immobilien - haben so hohe Erträge eingebracht, dass der Fonds mittlerweile der größte seiner Art weltweit ist.