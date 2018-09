Ölfonds Norwegens Staatsfonds bereitet sich auf Handelsstreit vor

Was den Rest seiner Expansion in globale Städte auf der ganzen Welt betrifft, so hat sich diese in den letzten Jahren etwas verlangsamt. Der Fonds verfügt über ein Immobilienportfolio im Volumen von 26 Milliarden Dollar, das er auf rund sieben Prozent seines Anlagevolumens aufstocken will. „Wir haben die derzeitigen Preise nicht wirklich attraktiv gefunden, deshalb haben wir in den letzten Jahren nicht so viel investiert“, sagt Slyngstad.