Ölfonds: Norwegischer Staatsfonds beendet seine Wette auf höhere Zinsen

Der Fonds erzielte einen Ertrag von 256 Milliarden Kronen, was umgerechnet 28,5 Milliarden Dollar oder 25,7 Milliarden Euro entspricht. Die Aktienpositionen verzeichneten ein Plus von drei Prozent, Anleihen stiegen um 3,1 Prozent und Immobilien zogen um 0,8 Prozent an. Der Fonds hielt 69,3 Prozent in Aktien, 28,0 Prozent in Anleihen und 2,7 Prozent in Immobilien.