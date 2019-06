Ölgeschäfte: Russland verspricht dem Iran Hilfe bei Ölexporten

MoskauRussland will den Iran bei der Abwicklung seiner Ölgeschäfte unterstützen. Die Moskauer Regierung sei dazu bereit, wenn der eigentlich dafür vorgesehene Hilfsmechanismus Europas nicht greife, sagte Vize-Außenminister Sergej Riabkow am Freitag laut der Nachrichtenagentur Interfax. Das Zahlungssystem Instex soll Firmen im Iran-Geschäft vor den neuen US-Sanktionen schützen und so weiteren Handel mit der Islamischen Republik ermöglichen. Obwohl die Europäer derzeit intensiv daran arbeiten, kommt es nur schleppend in Gang.