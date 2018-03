Ölkonzern: Saudi Aramco zweifelt an New York als geeigneten Börsenplatz

US-Präsident Donald Trump hatte sich Ende 2017 in den Wettstreit der weltgrößten Börsenbetreiber um die geplante Neuemission des saudi-arabischen Ölgiganten eingeschaltet. Der Republikaner rührte damals die Werbetrommel für die New Yorker Börse Nyse. Die Papiere von Saudi Aramco sollen an der Börse in Riad sowie an einem internationalen Finanzplatz notiert werden. Als Favoriten galten zuletzt New York und London.