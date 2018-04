Ölmarkt: Raffinerie-Betreiber Varo sagt Börsengang ab

FrankfurtVaro Energy, ein großes Unternehmen im nordeuropäischen Raffinerie- und Endkundengeschäft, hat seinen geplanten Börsengang abgesagt. Das Unternehmen, dem 45 Prozent an der Bayernoil-Raffinerie in der Nähe von Ingolstadt gehören und das ein Vertriebsnetz in Deutschland unterhält, hatte erst vor drei Wochen seine Absicht verkündet, an die Börse zu gehen („Intention to Float“).