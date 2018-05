Ölpreis: „80 Dollar plus x sind das Ziel“

Herr Weinberg, heute entscheidet US-Präsident Donald Trump darüber, ob den Atom-Deal mit dem Iran aufkündigt und die Sanktionen wieder in Kraft setzt. Inzwischen produziert der Iran wieder so viel Öl wie vor den Sanktionen. Wie wird sich der Ölpreis entwickeln?

Das hängt zum einen davon ab, wie die Sanktionen ausgestaltet sind, also wie stark die Ölexporte aus dem Iran eingeschränkt werden. Zum anderen hängt es davon ab, wie viele der wichtigen Abnehmer iranischen Öls, also die EU, China, Indien, Korea, die Türkei und Japan, sich an den Sanktionen beteiligen. Die USA selbst beziehen kein Öl aus dem Iran. Je mehr Staaten sich bei den Sanktionen frei- und unfreiwillig beteiligen, desto größer ist der Preiseffekt. Momentan treibt vor allem die Unsicherheit über Trumps unberechenbare Politik den Ölpreis nach oben.