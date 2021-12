Ölpreis: An der Tankstelle wird es billiger – jedenfalls kurzzeitig

Es sind turbulente Zeiten. Das zeigt sich auch am Ölpreis und mittelbar an der Zapfsäule. Dort erleben Verbraucher derzeit ein Wechselbad der Gefühle. Seit Jahresbeginn ist der Ölpreis, ein wichtiger Einflussfaktor für die Spritkosten, kräftig gestiegen. Ende November gab er dann überraschend nach. Am Freitag dieser Woche kostete ein Fass der Nordseesorte Brent etwas mehr als 71 Dollar und war damit so günstig wie seit August nicht mehr. Und es könnte erst einmal weiter abwärts gehen.