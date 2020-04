Ölpreis-Crash US-Ölpreis für Mai unter Null – auch Juni-Kontrakt schwankt

Denn das hatte es seit Beginn des Futures-Handels im Jahr 1983 noch nie gegeben: Der Preis des auslaufenden Terminkontrakts für US-Rohöl der Referenzsorte West Texas Intermediate (WTI), der eine physische Lieferung im Mai vorsieht, stürzte am Montag auf minus 37,63 Dollar pro Barrel (159 Liter) ab. Zum Vergleich: Am Freitag hatte der Schlusskurs noch bei plus 18,27 Dollar gelegen. Wer einen Swimmingpool habe, der noch nicht für den Sommer gefüllt sei, könne nun eine Verwendung dafür finden, kommentierte der US-Finanzsender CNBC die bizarre Lage. Am Dienstagmorgen zeichnete sich am US-Ölmarkt zuerst eine Beruhigung ab, als der Preis der Sorte WTI zur Auslieferung im Juni in den frühen Handelsstunden um knapp vier Prozent auf 21,18 Dollar anzog und damit nah an das Vortagesniveau kam. Die Entspannung währte aber nur kurz, der Juni-Kontrakt fiel zwischenzeitlich auf 11,59 Dollar und lag damit über 45 Prozent unter dem Vortageswert. Zuletzt lag der Preis mit 15,45 Dollar immer noch über 27 Prozent im Minus. Der Schreck über den bodenlosen Absturz dürfte noch eine Weile anhalten.