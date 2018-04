Ölpreise: Warum sich US-Präsident Trump das Ölkartell Opec vorknöpft

Während das Kartell dank stark gestiegener Ölpreise so ausgelassen wie lange nicht ist, schimpfte Trump über Twitter: Es sehe ganz so aus, als sei die Opec schon wieder voll bei der Sache. „Obwohl es überall Rekordmengen an Öl gibt, inklusive der Schiffe auf See, sind die Ölpreise künstlich sehr hoch! Nicht gut und das wird auch nicht akzeptiert“, twitterte der US-Präsident.