Offener Brief auf Wallstreetbets Gamestop-Trader attackiert Hedgefonds

An die Nutzer von Wallstreetbets (WSB): Sie alle sind erstaunlich. Ich kann mir vorstellen, dass ich nicht der Einzige bin, für den das etwas Persönliches ist. Ich habe mir so viele Beiträge darüber durchgelesen, was Ihr während des Crashs von '08 durchgemacht habt. Ob Ihr nun wegen der Gewinne hier seid, um es dem Mann heimzuzahlen, wie ich es tue, oder einfach nur, um Teil einer potenziell marktverändernden Bewegung zu sein - ich danke Euch. Jeder einzelne von Euch ist der Grund dafür, dass wir diese Chance haben. Ich habe noch nie so optimistisch in die Zukunft geschaut. Jetzt Teil eines seltenen Beispiels einer Umverteilung von den Reichen zu den Armen zu sein, ist einfach unglaublich. Ich liebe Sie alle.“



