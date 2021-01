Offener Brief auf Wallstreetbets Gamestop-Trader: „Ihr steht für alles, was ich in der Finanzkrise gehasst habe“

An die Boomer und/oder Leute in der Nähe dieses Alters, die erst jetzt diesen „Millennial-Blogposts“ ihre Aufmerksamkeit schenken: Sie wissen, dass, selbst wenn Sie nicht von dem Crash von 2008 betroffen waren, Ihre Kinder und vielleicht Enkelkinder es höchstwahrscheinlich waren? Wir sind keine Feinde, wir sind auf der gleichen Seite. Hören Sie auf, auf die Medien zu hören, die uns als Marktzerstörer hinstellen, und fangen Sie an, uns die Daumen zu drücken, denn wir haben eine einmalige Gelegenheit, die Art von Leuten zu bestrafen, die vor einem Jahrzehnt so viel Schmerz und Stress verursacht haben, und wir nutzen diese Gelegenheit. Ihre Kinder, Ihre Enkelkinder, haben vielleicht so gelitten, wie ich es beschrieben habe, wegen der Institutionen, gegen die wir kämpfen. Wollen Sie die wirklich über Ihre eigene Familie und Ihre Freunde stellen? Wir bitten Sie nicht darum, Ihre Altersvorsorge (401k) oder Ihren Rentenfonds für eine einzige GME-Wette zu riskieren. Wir bitten Sie nur darum, verständnisvoll zu sein, uns zu unterstützen und nicht die Leute zu unterstützen, die vor einem Jahrzehnt so viel Leid verursacht haben.