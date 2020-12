One River Asset Management: Hedgefonds will eine Milliarde Dollar in Kryptowährungen investieren

Zudem hat sich Peters mit Alan Howard, dem Mitbegründer des Vermögensverwalter Brevan Howard Asset Management, zusammengeschlossen. Howard übernimmt eine Reihe unterstützender Funktionen: Er investiert nicht nur in die Fonds von One River Digital, sondern erwirbt auch eine Beteiligung an dem Unternehmen. Brevan Howard hat im Oktober einen Anteil von 25 Prozent an One River Asset Management erworben. Elwood Asset Management, ein von ihm kontrolliertes Unternehmen, bietet One River Digital Handelsdienstleistungen, Marktanalysen und technischen Support.