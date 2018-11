Online-Modehändler Global Fashion Group bereitet Börsengang vor

Im dritten Quartal steigerte der in Schwellenländern wie Russland, Brasilien und Saudi-Arabien aktive Online-Modehändler den Umsatz währungsbereinigt um rund 17 Prozent auf 265 Millionen Euro. Das ist ein geringeres Plus als in den Vorquartalen. Die Global Fashion Group schreibt wie fast alle Beteiligungen von Rocket Verluste.