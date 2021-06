Online-Möbelhändler: Anleger zeigen Made.com bei Börsendebüt die kalte Schulter

In Frankfurt startete der Online-Modehändler About You bei seinem Debüt am Mittwoch dagegen mit Gewinnen. Made.com wurde 2010 gegründet und ist in acht europäischen Ländern aktiv - darunter auch Deutschland. Weil in Folge der Corona-Pandemie Einzelhändler und Möbelläden geschlossen waren, sind die Erlöse ähnlich wie bei Home24 und Westwing in die Höhe geschossen.