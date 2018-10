Online-Möbelhändler Westwing Börsengang stößt auf reges Interesse

Wegen der starken Nachfrage hatte Westwing bereits am Donnerstag die Zeichnungsfrist verkürzt, die nun am Montag enden soll - zwei Tage früher als geplant. Das Debüt an der Frankfurter Börse soll am Dienstag stattfinden. Dann sollen sich bis zu 25 Prozent der Aktien im Streubesitz befinden. Inklusive Platzierungsreserve bietet Westwing 5,07 Millionen Anteilsscheine an.