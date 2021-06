Online-Mödehändler Das sind die Details zum About-You-Börsengang

Der Hamburger Online-Modehändler About You will bereits in der kommenden Woche an die Börse in Frankfurt gehen. Die Aktien würden zwischen 21 und 26 Euro zum Kauf angeboten, teilte der Zalando-Konkurrent am Dienstag mit. Damit käme die Otto-Tochter auf einen Börsenwert zwischen 3,6 und 4,4 Milliarden Euro. Mindestens 600 Millionen Euro aus den neu ausgegebenen Aktien sollen About You selbst zufließen. Die Einnahmen will das Unternehmen mit mehr als 30 Millionen Kunden mehrheitlich in das Wachstum sowie den Ausbau der technischen Infrastruktur stecken.