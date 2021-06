Online-Optiker: Börsengang von Mister Spex wird bis zu 405 Millionen Euro schwer

Den Erlös aus dem Börsengang will Mister Spex in das Wachstum und den Ausbau der Logistik sowie die Rückführung eines Überbrückungskredits stecken. In Deutschland kommt der Fielmann- und Apollo-Rivale inzwischen auf 39 Läden. „Wir sind aktuell in zehn Ländern aktiv, aber betreiben erst in Deutschland, Schweden und Österreich Läden. Das Filialnetz wollen wir jetzt schrittweise auf die anderen Länder ausdehnen“, hatte Vorstand Mirko Caspar der Nachrichtenagentur Reuters gesagt. Im vergangenen Jahr setzte Mister Spex 164 Millionen Euro um und kam dabei auf einen Bruttogewinn von 81 Millionen Euro.