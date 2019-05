Onlinehändler: Alibaba überlegt Zweitnotierung an Hongkonger Börse

Ursprünglich wollte Alibaba bereits 2014 in Hongkong an die Börse gehen, entschied sich dann aber doch für New York. Die Hongkonger Börse hat sich zum Ziel gesetzt, der Wall Street mehr Konkurrenz zu machen und attraktiver vor allem für asiatische Firmen zu werden. Beim Aktienmarktdebüt in New York hatte Alibaba damals rund 25 Milliarden Dollar eingenommen. Seitdem ist der Internetgigant kräftig gewachsen und ist mit einem Marktwert von mehr als 400 Milliarden Dollar inzwischen das größte börsennotierte chinesische Unternehmen.