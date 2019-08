Ostafrika: Kenia exportiert zum ersten Mal Erdöl

2012 wurden die Ölreserven in Turkana im Nordenwesten des Landes entdeckt. Derzeit wird ein neuer Hafen nahe Lamu am nördlichen Ende der Küste Kenias gebaut, dieser soll dann später per Pipeline mit den Ölfeldern in Turkana verbunden werden. Kenia mit seinen rund 51 Millionen Einwohnern hatte im vergangenen Jahr laut Weltbank ein Wirtschaftswachstum von 5,7 Prozent erzielt. Zu den größten Exportgütern gehören Tee, Blumen und Kaffee.