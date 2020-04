Pandemie der finanziellen Angst Bei der Spanischen Grippe brach die Börse nicht zusammen – daraus können wir lernen

Warum brach der Markt nicht zusammen? Eine mögliche Erklärung besteht darin, dass der Erste Weltkrieg – der sich nach dem letzten großen Gefecht, der Zweiten Schlacht an der Marne im Juli und August 1918, seinem Ende näherte – die Influenza-Geschichte verdrängte, insbesondere nach dem Waffenstillstand im November dieses Jahres. Die Geschichte des Krieges war wahrscheinlich ansteckender als die Geschichte von der Grippe.



Ein weiterer Grund ist, dass die Epidemiologie damals erst in den Kinderschuhen steckte. Krankheitsausbrüche waren nicht so vorhersehbar, und die Öffentlichkeit glaubte dem Rat der Experten nicht in vollem Umfang, weswegen die Einhaltung der Maßnahmen zur sozialen Distanzierung als nachlässig zu bezeichnen war. Überdies ging man allgemein davon aus, dass Wirtschaftskrisen Bankenkrisen wären und es gab keine Bankenkrise in den USA, wo man wenige Jahre zuvor, im Jahr 1913, das Federal Reserve System eingeführt hatte, das weithin als Maßnahme zur Beseitigung dieses Risikos verkündet wurde.

Der jedoch vielleicht wichtigste Grund, der das Finanz-Narrativ während der Influenza-Epidemie des Jahres 1918 verstummen ließ, war, dass vor hundert Jahren weniger Menschen Aktien besaßen und das Sparen für den Ruhestand nicht den Stellenwert von heute hatte. Dies teilweise deshalb, weil die Menschen nicht so lange lebten und, wenn doch, üblicherweise von der Familie abhängig waren.