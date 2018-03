Wenn Schweighöfer draufsteht, lässt sich alles verkaufen

Selbst das Leben als Filmstar hält manche Enttäuschung parat. Marc Benjamin ist einer der Hauptdarsteller im Kinofilm „Vielmachglas“. Mit Trubel bei der Premiere am Montag in Köln musste er rechnen. Die Kameras, das Kreischen, so sollte es sein. Umso bitterer die Frage der jungen Frau, die vor dem Kino ein Selfie mit ihm knipst: „Wo ist denn der Matthias?“, will sie wissen und klingt enttäuscht. Benjamin sagt knapp: „Ihm geht es nicht gut.“