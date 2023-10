Panzer-Zulieferer Abgesagter Renk-IPO: Wenn Anleger streiken

Zwar hat sich das Marktumfeld tatsächlich verschlechtert. Die Aktien von Rüstungsherstellern laufen nicht mehr so gut. Der Aktienkurs des Rüstungselektronik-Spezialisten Hensoldt hat in den vergangenen sechs Monaten um mehr als 20 Prozent nachgegeben, ohne klaren Grund. Auch Rheinmetall schwächelt. Der Ausgabepreis für die Renk-Papiere hätte daher wohl am unteren Ende der Preisspanne gelegen, bei 15 statt bis zu 18 Euro. Auf der anderen Seite hatten die begleitenden Banken aber bis zuletzt großes Interesse bei Investoren prophezeit. Das stimmte so wohl nicht ganz. Einige Großanleger scheinen in letzter Minute abgesprungen zu sein. Das Orderbuch sei so schwach überzeichnet gewesen, dass am ersten Handelstag ein Kurseinbruch gedroht hätte, schreibt die „Börsen-Zeitung“.