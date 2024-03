Parfümeriekette Börsengang: Douglas-Aktien dürften am unteren Ende der Preisspanne liegen

Die Aktien von Douglas dürften beim Börsengang der Düsseldorfer Parfümeriekette zu je 26 Euro ausgegeben werden. Die begleitenden Investmentbanken nannten den Investoren am Dienstag den Preis als wahrscheinlichen Ausgabepreis. Er liegt am unteren Ende der Preisspanne, die bis 30 Euro reichte. Zum voraussichtlichen Preis – und auch zu höheren – sei die Emission vielfach überzeichnet, hieß es in der Mitteilung an die Investoren. Damit käme das Unternehmen bei seiner Rückkehr an die Börse auf eine Marktkapitalisierung von 2,8 Milliarden Euro. Die Aktien können noch bis Dienstag um 14 Uhr MEZ gezeichnet werden, ab Donnerstag sollen sie an der Frankfurter Börse gehandelt werden.