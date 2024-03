Die Parfümeriekette Douglas kehrt zurück auf das Börsenparkett. Am Donnerstag werden erstmals Papiere in Frankfurt gehandelt. Die Unternehmensführung wird am Vormittag an der sogenannten Ringing Bell Ceremony im Börsensaal teilnehmen. Gegen 9.15 Uhr soll in Frankfurt der erste Kurs der Aktie ausgerufen und anschließend die Börsenglocke geläutet werden.