Parlamentarische Anfrage: Bundesregierung sieht keine Stabilitätsgefahren durch Kryptowährungen

Die Regierung verweist in ihrer Antwort auf die Probleme, die sich an Digitalwährungen knüpfen. „Die Möglichkeit, mit 'Kryptowährungen' wie Bitcoin Geldwäsche zu betreiben, ist wegen der gebotenen Anonymität gegeben.“ So bestehe das Risiko, dass illegale Einnahmen, beispielsweise aus Betrugs- oder Rauschgiftdelikten, durch den Umtausch in solche digitalen Finanzinstrumente gewaschen werden könnten.