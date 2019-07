Pauschalreisen teurer: Inflation im Juni auf 1,6 Prozent gestiegen

In der Euro-Zone als Ganzes war der Wert mit 1,2 Prozent zuletzt noch weit niedriger als in Deutschland. Vor diesem Hintergrund und wegen der jüngsten Wachstumsabschwächung hat EZB-Chef Mario Draghi weitere Lockerungsschritte in Aussicht gestellt. Laut Chefvolkswirt Philip Lane steht die Europäische Zentralbank (EZB) Gewehr bei Fuß, um die Inflation in Richtung des Notenbankziels zu treiben.