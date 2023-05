PayPal-Rechner Gebühren für Zahlungen via PayPal berechnen

Wie aus einer von Statista durchgeführten Umfrage hervorgeht, ist PayPal derzeit der am häufigsten genutzte Online-Bezahldienst in Deutschland. Die Umfrage zeigt: Neun von zehn Befragten haben in den vergangenen zwölf Monaten online via PayPal gezahlt oder Geld gesendet. Weit abgeschlagen auf Platz zwei im Ranking landet das schwedische Unternehmen Klarna. Nur etwa die Hälfte der Befragten hat dessen Onlinedienst zuletzt genutzt.



Während bei PayPal Freunde und Bekannte untereinander kostenfrei Schulden begleichen oder Zahlungen tätigen können, zahlen Kunden beim Kauf oder Verkauf von Waren und Dienstleistungen Gebühren.