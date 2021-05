Pepco: Börsengang von Billigladen-Tochter bringt Steinhoff 900 Millionen Euro

102,3 Millionen Aktien seien zu 40 Zloty (8,80 Euro) platziert worden, teilte das Unternehmen am Freitag mit. Die Preisspanne reichte von 38 bis 46 Zloty. Der Betreiber der Billigladen-Ketten Pepco und Dealz in Osteuropa sowie Poundland in Großbritannien wird zum Ausgabepreis mit 23 Milliarden Zloty (fünf Milliarden Euro) bewertet. Die Pepco-Aktien sollen am 26. Mai erstmals an der Börse der polnischen Hauptstadt gehandelt werden.