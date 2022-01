Personalausweis beantragen Personalausweis: Beantragung, Pflichten und Kosten für Bürger 2022

Am 3. Juni 2020 wurde von der Bundesregierung ein neues Gesetz beschlossen, dass künftig die für den Personalausweis notwendigen Passfotos auch in digitaler Form vorliegen müssen. Dies soll dabei helfen, die Sicherheit des Personalausweises weiter zu verbessern. Gegen eine Gebühr von sechs Euro kann das Foto entweder direkt in der zuständigen Behörde oder in einem Fotogeschäft angefertigt werden. Bei der Erstellung des Fotos in einem Fotogeschäft muss zudem gewährleistet sein, dass das Geschäft das Foto sicher an die Passbehörde verschickt.