Pfund/Dollar: Schwierige Brexit-Gespräche lasten auf Pfund Sterling

Die britische Premierministerin Theresa May lehnt indes die von der Opposition geforderte Zollunion mit der Europäischen Union nach dem Austritt ihres Landes aus der Staatengemeinschaft entschieden ab. Ein solches Abkommen wäre ein Betrug an dem Brexit-Votum der Briten, sagte May. Die Verhandlungen über die Übergangszeit müssen in den kommenden Wochen abgeschlossen werden, da die EU-Staats- und Regierungschef dem Kompromiss auf einem Gipfel Ende März zustimmen müssen. Danach will man die Gespräche über die langfristigen Beziehungen nach dem Brexit beginnen.