Pfund/Dollar Spekulationen auf Brexit-Deal schieben Pfund an

FrankfurtHoffnungen auf einen baldigen Durchbruch in den Brexit-Verhandlungen zwischen Großbritannien und der EU haben dem Pfund am Mittwoch erneut Rückenwind verliehen. Die Währung des britischen Königreiches kletterte in der Spitze um 0,5 Prozent auf 1,3168 Dollar, den höchsten Stand seit drei Wochen.