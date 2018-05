Pfund: Politische Risiken belasten das britische Pfund

Das Pfund fiel am Dienstag zum ersten Mal seit dem 12. Januar unter 1,36 Dollar und notierte am Mittwoch wenig verändert bei 1,3611 Dollar je Pfund. Es hat um mehr als 5 Prozent gegenüber einem Höchststand von 1,4377 Dollar, der am 17. April erreicht wurde, nachgegeben. Dies war der höchste Stand seit dem Brexit-Referendum im Juni 2016. Die Währung könnte angesichts politischer Bedenken unter Druck bleiben, es sei denn, die am Donnerstag fälligen Daten zum Dienstleistungssektor übertreffen die Erwartungen, merkte Stretch von CIBC an. Zum Euro notierte das Pfund am Mittwoch bei 88,24 Pence je Euro und hat damit seit dem Post-Brexit-Hoch am 16. April rund 2,2 Prozent verloren, zeigen Bloomberg-Daten.