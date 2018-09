Pfund Sterling Britisches Pfund profitiert von Konjunkturdaten

Gedämpft wurde die Stimmung jedoch, weil bei den laufenden Brexit-Verhandlungen der EU-Staats- und Regierungschefs noch keine greifbaren Fortschritte erzielt wurden. Die britische Premierministerin Theresa May hatte am Mittwoch bei einem Abendessen der Gipfelteilnehmer ihre Pläne dargelegt. Die Gespräche stocken vor allem wegen des zukünftigen Grenzregimes zwischen dem britischen Nordirland und der in der EU verbleibenden Republik Irland.