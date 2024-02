Pharmakonzern Nur noch elf Cent je Aktie: Bayer streicht die Dividende zusammen

Bayer streicht die Dividende für drei Jahre lang zum Schuldenabbau auf das gesetzlich geforderte Minimum zusammen. Für das vergangene Jahr ergebe sich eine Ausschüttung von 0,11 Euro je Aktie, kündigte der in einem tiefgreifenden Umbau steckende Dax-Konzern am Montag per Pflichtmitteilung an. Im vergangenen Jahr hatten die Aktionäre noch 2,40 Euro je Aktie an Dividende erhalten.